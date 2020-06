Final da Champions rende milhões de euros a Lisboa

A provável realização dos jogos decisivos da Liga dos Campeões em Lisboa pode render, no mínimo, 10 milhões de euros. Em 2014, a final da Champions gerou mais de 45 M € à economia, com as dormidas a contribuírem com mais de metade deste valor, de acordo com um estudo do IPAM (Instituto Português de Administração de Marketing).Desta vez, o impacto na capital não será o mesmo, dadas as limitações causadas pela pandemia. No entanto,hotelaria, restauração e empresas locais (setor da segurança, por exemplo) beneficiarão com a realização da prova. Neste sentido, e caso a UEFA confirme a 17 de junho a designação de Lisboa como nova sede para a final, estão garantidos 10 milhões de euros.Esse valor até deverá ser superior, já que em cima da mesa está a organização de uma final a 4 ou de uma final a 8 na cidade. Isto implicaria que Lisboa receberia sete jogos de grande projeção mundial e, com isso, beneficiaria economicamente e em termos reputacionais. Ainda assim, não é possível fazer uma estimativa do valor total a receber, já que os mesmos recursos poderão ser utilizados em diferentes encontros.também apurou que o minitorneio não terá gastos avultados para o País, já que os custos de organização serão custeados pela UEFA. Ao nível das infraestruturas (estádios e centros de treino) não são necessários investimentos. Aliás, este foi um dos motivos pelos quais a UEFA escolheu Lisboa - Istambul desistiu do projeto por não ter condições para fazer as obras impostas pelas regras sanitárias sem a receita derivada do público.O Estádio da Luz deverá receber a final da Liga dos Campeões, tudo indica a 29 de agosto. Já o Estádio José Alvalade irá funcionar como apoio e acolher alguns jogos caso avance o minitorneio decisivo.O Real Madrid, com Cristiano Ronaldo e Fábio Coentrão, venceu (4-1, a.p.) o Atl. Madrid, em que jogava Tiago, na final da Champions de 2014 que se realizou no estádio do Benfica.Ainda falta decidir como se realizarão os encontros em falta da segunda mão da Liga dos Campeões (Juventus-Lyon; Man. City-Real Madrid; Bayern-Chelsea; e Barcelona-Nápoles).