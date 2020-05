Final da Liga dos Campeões poderá vir a disputar-se em Lisboa

O palco da final da presente edição da Liga dos Campeões poderá vir a ser em... Lisboa. A notícia é avançada esta quinta-feira pela 'COPE', que afirma que a sede do estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, designado para sediar a final da prova, poderá cair por terra se o encontro vier a realizar-se à porta fechada, devido à pandemia de Covid-19.De acordo com o jornalista Antonio Ruiz, da COPE, a sede do recinto diz que a ausência de público impossibilita-a de recuperar o significativo investimento necessário para adaptar o estádio ao evento, bem como ainda outras despesas adicionais.Assim sendo, a UEFA procura já alternativas, sendo que Lisboa, garante a rádio espanhola, é a cidade mais bem encaminhada para receber a final da mais importante competição de clubes europeus, apesar da concorrência de cidades espanholas.Relembre-se que em 2013/14, Real Madrid e Atlético Madrid disputaram a final da prova no Estádio da Luz, num encontro que terminou com uma goleada (4-1) favorável à formação 'blanca'.