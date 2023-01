Final da Taça da Liga vai provocar constrangimentos no trânsito em Leiria

O jogo da final da Taça da Liga marcada para 28 de janeiro no estádio Municipal de Leiria vai obrigar a alguns constragimentos no trânsito, informou este domingo a Polícia de Segurança Pública em comunicado.Os cortes no trânsito vão verificar-se na rua do Estádio e na Avenida 25 de Abril, entre o entroncamento com a rua D. Bárbara Vaz Preto e a rotunda do Estádio.O largo 5 de Outubro, entre a rotunda do Sinaleiro e a loja do cidadão, e a rua Capitão Mouzinho de Albuquerque estarão condicionados entre as 14h e as 20h.No que diz respeito à zona do estádio, entre as 15h e as 24h, a rotunda Melvin Jones também vai sofrer contrangimentos, sendo apenas permitido o acesso a residentes, ao Centro Hospitalar São Francisco, ao comércio local e a veículos de emergência. No mesmo horário, a avenida Bernardo Pimenta, vai permitir o acesso através da rotunda do Estádio apenas a veículos autorizados e de adeptos que pretendam aceder à zona de estacionamento e até à ocupação total do estacionamento.Só os veículos autorizados vão poder aceder através da rotunda da Almoinha Grande à ponte Euro2004.A abertura de portas do estádio vai acontecer às 17h45, duas horas antes do apito final, e os bares e serviços de apoio no interior do recinto vão estar a funcionar durante todo o vento desportivo, adiantou a PSP. Ainda assim, vai impor-se a proibição de venda ambulante no interior dos perímetros.Em comunicado, a força de segurança reforçou ainda a proibição do consumo de álcool e da entrada de objetos e substâncias proibidas no recinto, nomeadamente armas, artifícios explosivos ou pirotécnicos.