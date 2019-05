Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Final da taça grega limitada a espectadores convidados devido à violência

PAOK e o AEK já se enfrentaram nas duas últimas finais da taça com o jogo de 2017 a ficar marcado por confrontos de grande dimensão.

15:46

O jogo decisivo da Taça da Grécia de futebol, que vai opor em Atenas o PAOK e o AEK, só vai contar com espectadores convidados devido aos receios de violência, anunciou hoje o ministro do Desporto helénico.



Segundo o governante grego Giorgos Vassiliadis, a decisão de não vender bilhetes ao público em geral para a final da taça foi tomada depois de a polícia ter informado o executivo que os fãs mais radicais das duas equipas, mas também de outros emblemas, estão a planear confrontos à margem do encontro.



O PAOK e o AEK já se enfrentaram nas duas últimas finais da taça helénica, com o jogo de 2017 a ficar marcado por confrontos de grande dimensão nas bancadas do Estádio Olímpico de Atenas. De resto, o fenómeno da violência continua a ensombrar o futebol grego, apesar das sucessivas tentativas dos diferentes governos em impor a ordem.