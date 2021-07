Financiamento a Benfica em risco se empréstimo obrigacionista fracassar

As novas suspeitas que envolvem Luís Filipe Vieira colocam em risco o empréstimo obrigacionista (EO) de 35 milhões de euros que o Benfica tem em curso. Esse montante é decisivo para o financiamento das atividades do futebol profissional e a SAD será obrigada a encontrar formas de crédito alternativas se a operação financeira fracassar.Na passada sexta-feira, o Benfica pagou 20,38 milhões de euros (entre capital e juros) relativos ao EO 2018-2021 e na véspera gastou 1 milhão de euros nos juros do EO 2020-2023. Foi uma despesa total de 21,38 M € que a SAD suportou com recurso a fundos próprios, o que deixou a tesouraria pressionada para os próximos meses.