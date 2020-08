Fiscalistas dão OK a Cavani no Benfica mas uruguaio ainda hesita

O Benfica continua a aguardar a transferência do internacional Cavani para o clube da Luz. Segundo apurou o CM, as águias pretendiam concluir todo o processo até ao final da semana passada, mas tal não foi possível.

Tal como o treinador Jorge Jesus, também o presidente benfiquista, Luís Filipe Vieira, ainda não falou com o internacional uruguaio. Recorde-se que, a concretizar-se a transferência, o presidente dos encarnados irá buscar o jogador a Paris num avião fretado pelo Benfica.





Fiscalistas dão luz verde

Entretanto, os fiscalistas portugueses e uruguaios envolvidos no negócio de Cavani deram luz verde para a transferência do jogador para o Benfica. Fica a faltar ainda o aval dos advogados e fiscalistas franceses para que o internacional uruguaio seja oficialmente reforço do clube da Luz para a próxima época.

Cavani tem residência oficial em França, visto que representou durante vários anos o Paris Saint-Germain.

Recorde-se que o jogador de 33 anos chegou esta segunda-feira à Europa e dirigiu-se a Ibiza, Espanha, onde tem estado nas últimas horas na companhia da mulher que tem postado fotos de ambos na rede social Instagram.