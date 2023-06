Depois da condenação de Fernando Santos no pagamento de 4,5 milhões de euros de impostos em atraso, a Autoridade Tributária (AT) prossegue o seu objetivo de receber os impostos em falta de todos os elementos que fizeram parte da equipa do ex-selecionador nacional. Esta quinta-feira foi a vez do então adjunto do selecionador, Ilídio Vale, ser ouvido no Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD) no Porto, apurou o CM.









