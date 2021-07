Fisco caça fraudes de 200 milhões de euros no futebol

Os negócios do futebol que estão a ser investigados pelo Ministério Público (MP) e a Autoridade Tributária (AT), no âmbito da Operação Fora de Jogo, terão escapado ao pagamento de impostos de cerca de 200 milhões de euros. A investigação abrange transferências milionárias de jogadores de vários clubes: Benfica, Porto, Sporting, Braga e Guimarães serão os focos principais. O valor total dos negócios do futebol sob investigação, que abrange contratos celebrados desde 2015, rondará os 700 milhões de euros.A investigação do MP aos negócios milionários do futebol nasceu de processos abertos pelo Fisco, por suspeitas de fraude fiscal. As buscas realizadas em vários locais do País, em março de 2020, permitiram recolher uma vasta documentação e avaliar com mais profundidade os negócios do futebol.O MP já abriu, segundo o último relatório da AT sobre o Combate à Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneiras, seis processos-crime relacionados com os negócios do futebol. Em causa, estão vários tipos de contratos: transferências de jogadores profissionais, direitos de imagem, contabilização de faturas não correspondentes a negócios reais, imputação da despesas fiscais indevidas às sociedades envolvidas nas operações, com vista a reduzir o valor do imposto a pagar, e recebimento de alegadas comissões.