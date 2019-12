Flamengo 0 - 1 Al Hilal

Só a vitória interessa ao 'Mengão' de Jorge Jesus para chegar à final do Mundial de Clubes.Intervalo com sauditas na frente do marcador.

45'+2 - Cartão amarelo exibido a Albulayhi. Entrada duríssima sobre Gabriel Barbosa.

45'+1 - Cartão amarelo para Pablo Marí por puxar a camisola de Giovinco.

45' - Vão jogar-se três minutos de compensação nesta 1.ª parte.



44' - Cartão amarelo para Giovinco. Falta dura sobre Arrascaeta ainda no meio campo do Flamengo.

14' - Filipe Luís avança no terreno e cruza contra um defesa. Canto para o Flamengo.

Livre perigoso para o Flamengo. Arrascaeta bate a bola para a área mas a defesa do Al Hilal afasta.Bruno Henrique do Flamengo vê cartão amarelo.Cruzamento da direita de Al Burayk e Al Dawsari, no coração da área, a rematar para o golo. Diego Alves ainda toca na bola mas não evita o primeiro dos sauditas.- Quase o golo do Flamengo! Na sequência do canto, Al Muaiouf saiu a punhos e a bola sobrou para Gerson, à entrada da área, a rematar para fora.

13' - Fora de jogo assinalado ao ataque do Flamengo.

10' - Falta de Pablo Marí sobre Carlos Eduardo. Livre perigoso a favor dos sauditas.

08' - Remate perigoso de Giovinco, a bola bate no corpo de Rafinha e é novo canto para o Al Hilal.

07' - Carrillo cobra tenso para a área e Arão corta de cabeça. Novo canto para os sauditas.



Onze do Al Hilal: Almuaiouf; Alburayk, Al Bulayhi, Jang, Shahrani; Cuellar, Carlos Eduardo, Salem, Carrillo; Giovinco e Gomis.

Diego Alves; Rafinha, Pablo Marí, Rodrigo Caio, Filipe Luís; Arão, Gerson, Arrascaeta, Éverton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.