Depois do ‘namoro’ entre Jorge Jesus e o Flamengo, o emblema brasileiro anunciou finalmente que Paulo Sousa, selecionador da Polónia que rescindiu contrato, será o novo treinador do clube.

Numa publicação no Instagram, o Flamengo destaca o percurso do treinador português, de 51 anos, incluindo o Swansea, o Leicester, o Basel ou a Fiorentina.