Flamengo de Jesus 'fecha' hotel de luxo antes da final da Taça Libertadores

Luxos e privacidade foram duas das exigências feitas por Jorge Jesus para a equipa nos dias que antecedem a final da Taça Libertadores, com o River Plate, sábado, na capital do Peru.O Flamengo respondeu às exigências do treinador, ficando a comitiva instalada no Hyatt Centric San Isidro Lima, um cinco estrelas conhecido como o ‘hotel dos milionários’, no centro financeiro de Lima. A unidade hoteleira oferece toda a tranquilidade à equipa. Os quartos, bem equipados, custam, no mínimo, 400 euros por dia. Tem ginásio, jardim interior, piscina exterior, no topo do edifício, e um terraço com vista para a cidade.A concentração será absoluta, a segurança apertada e o hotel fechado para uso exclusivo dos flamenguistas. Treze quilómetros separam o hotel do palco do jogo decisivo da Taça Libertadores.A final para os cariocas começa já esta quarta-feira, após a chegada ao Peru, ou seja, três dias antes do jogo com os argentinos, uma exigência da organizadora da prova, a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol). As equipas estão também obrigadas a contactos diários com a imprensa, os primeiros logo no Aeroporto Internacional Jorge Chavez.O Estádio Monumental, palco da final, está a ser renovado à pressa, daí o uso do relvado se encontrar vedado até ao dia de todas as decisões. Até lá, Jorge Jesus ultimará todos os pormenores no Centro de Treinos da Federação Peruana de Futebol.Entretanto, osabe que cinco autocarros com adeptos do ‘Mengão’ estão a caminho de Lima para apoiar o guia do Brasileirão, o que se traduz numa viagem de dez dias, cinco para cada percurso. Por falar em percurso, estima-se que esta quarta-feira à tarde 100 mil flamenguistas apoiarão os jogadores entre a sede do clube e o aeroporto do Rio de Janeiro.Vanderlei Luxemburgo, treinador do Vasco da Gama, criticou Jorge Jesus. O técnico entende que o português generalizou nas acusações aos colegas brasileiros. "Parece que estão todos contra ele e isso é uma inverdade", afirmou o antigo selecionador do Brasil. Jesus e Sampaoli, diz Luxemburgo, "são bons profissionais que estão aqui e são aceites". Para o técnico vascaíno, "uma parte da imprensa" é que "quer um confronto entre nós".