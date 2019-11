Jorge Jesus e a equipa do Flamengo já chegaram ao Rio de Janeiro após terem arrancado, na noite deste sábado, a vitória ao River Plate, em Lima, Peru.O 'mister' e os jogadores foram recebidos no aeroporto em grande euforia pelos adeptos que vibram com a conquista da Taça Libertadores.Os 90 minutos do jogo que deu ao técnico português o primeiro troféu internacional foram sofridos. Apenas nos últimos minutos, com dois golos de Gabigol, se adivinhou a vitória histórica.