Flamengo de Jorge Jesus já encanta no campeonato Brasileiro

Jorge Jesus estreou-se este domingo no Maracanã, no Rio de Janeiro, com uma goleada. O Flamengo venceu o Goiás por 6-1, em jogo da décima jornada do campeonato brasileiro.Quatro dias depois da estreia ao comando dos cariocas, diante do Athletico Paranaense para a Taça do Brasil (1-1), o técnico português viu a sua equipa brilhar no regresso ao campeonato. A estrela de Jesus foi o médio uruguaio Arrascaeta, que fez um hat-trick.No final da partida, os adeptos cariocas aplaudiram de forma efusiva os jogadores e a equipa técnica. Jorge Jesus protagonizou mais um momento caricato, ao obrigar os jogadores a deslocarem-se até ao centro do relvado para agradecer aos adeptos.O Flamengo não marcava seis golos no Brasileirão desde dezembro de 2004, quando venceu o Cruzeiro por 6-2.