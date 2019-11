Flamengo reuniu-se para orações da vitória depois da "inveja"

Jorge Jesus juntou-se aos jogadores do Flamengo para rezar o Pai-Nosso e a Ave-Maria depois da vitória (1-0) de domingo, em Porto Alegre, ante o Grêmio, com Gabigol a apontar o penálti que ajudou a equipa carioca a cimentar a liderança no Brasileirão.O treinador português teve uma tarde de domingo muito intensa. Rezou, jogou desfalcado com a equipa que derrotou na meia-final da Libertadores e ainda teve de sofrer com Gabigol – expulso a cerca de 20 minutos do fim, por protestos com a equipa de arbitragem – e com os seus pares brasileiros, como se viu na conferência de imprensa. Relativamente a estes, o técnico português acusou-os de "inveja", recorrendo, para o efeito, "ao último parágrafo", quando pretendia dizer o último verso do último canto, de ‘Os Lusíadas’.O antigo técnico do Benfica e do Sporting, que não frequentou o Ensino Secundário, ainda falou ao jornalistas no poeta Fernando Pessoa e em José Saramago. O Prémio Nobel da Literatura no tempo de escola de Jesus não era famoso nem estudado.Os adeptos do Flamengo andam loucos por Jorge Jesus. Os 13 500 bilhetes destinados ao clube para a final da Libertadores foram há muito vendidos, mas serão perto de 40 mil os apoiantes do ‘Fla’ que vão chegar a Lima, no Peru, local do jogo com o River Plate.Os aviões com adeptos flamenguistas, vestidos a rigor e sempre a elogiar o treinador português, já começaram a aterrar na capital peruana. Falam com carinho de Jesus, que faz sonhar a nação do Flamengo com um feito inédito: vencer o Brasileirão e a Libertadores no mesmo ano. Não será, pois, por falta de apoio que a equipa falhará no sábado ante os argentinos.