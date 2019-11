Flamengo vence o Bahia e volta a ganhar vantagem de dez pontos

O Flamengo, do treinador português Jorge Jesus, venceu este domingo em casa o Bahia, por 3-1, depois de ter estado a perder, voltando a dispor de uma vantagem de 10 pontos no campeonato brasileiro de futebol.

O 'mengão' beneficiou do empate caseiro do Palmeiras na receção ao Corinthians (1-1), no sábado, e soma agora 77 pontos, mais 10 pontos do que o 'verdão', segundo classificado, após 32 jornadas.

Willian Arão, aos 39 minutos, marcou na própria baliza o golo que deu vantagem ao Bahia, mas a formação orientada por Jesus deu a volta, na segunda parte, com golos de Reinier, aos 54, Bruno Henrique, aos 72, e Gabriel Barbosa, aos 88.