Flamengo venceu mas polémica instalou-se devido a duas bolas em campo

Está a dar que falar o golo com que o Flamengo venceu (2-1) em casa do Fortaleza, na madrugada de ontem, e que permitiu à equipa de Jorge Jesus manter a liderança do Brasileirão com 61 pontos, mais oito do que o Palmeiras. A legalidade do lance levantou dúvidas, porque estavam duas bolas em campo aquando do cabeceamento certeiro de Reinier, aos 90’, depois de ter sido lançado, de propósito, para dentro de campo um segundo esférico durante a jogada."O lance é difícil de ajuizar e, num teste escrito, é ilegal, porque a segunda bola está muito perto daquela com que se está a jogar", diz Marco Pina, especialista em arbitragem do. Mas, sublinha, o "bom senso" determina outra coisa: "O árbitro apercebe-se de que a bola não toca em nenhum jogador e que é um apanha-bolas da equipa de quem sofre o golo que a envia para dentro de campo"."Para não beneficiar o infrator, o árbitro fez bem em deixar jogar, mas se a bola tivesse tocado em alguém, era automaticamente obrigado a interromper o jogo, que seria reiniciado com uma bola ao solo para o guarda-redes", concluiu Marco Pina.A forma como o lance foi ajuizado não agradou ao Fortaleza, que criticou a arbitragem. As polémicas constantes com o vídeo-árbitro levaram um vereador do Rio de Janeiro a propor a proibição do VAR nos jogos organizados naquele estado.