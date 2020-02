Florentino e Samaris correm para o onze do Benfica

Estão convocados e podem ser chamados por Bruno Lage ao onze, esta quinta-feira diante do Shakhtar, na 1ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa. Samaris e Florentino podem reeditar na Ucrânia a dupla que ajudou o Benfica a ser campeão nacional na reta final da época passada.Os últimos jogos do Benfica têm mostrado uma equipa com debilidades defensivas, o que poderá levar o técnico, apurou o, a apostar numa dupla a meio-campo de maior contenção. Será importante para o Benfica sair da Ucrânia com um resultado que lhe permita discutir a passagem aos ‘oitavos’ na Luz, na próxima semana.O castigo do alemão Weigl vai obrigar a mudanças obrigatórias no setor intermediário. Contudo, as alterações podem ser mais profundas.Bruno Lage pode mesmo dar descanso ao marroquino Adel Taarabt, que tem sido um dos melhores dos encarnados.Florentino e Samaris podem assim reeditar uma dupla que mereceu total confiança de Lage no final da temporada passada e no arranque da atual. Foram titulares nos oito últimos jogos de 2018/19 (Liga), estando em sete vitórias e um empate das águias, que acabaram com o 37º título de campeão.Já em 2019/20, o português e o grego foram titulares nos três primeiros jogos do campeonato. A derrota caseira (0-2) com o FC Porto (à terceira jornada), acabou por penalizar a dupla que não voltou a jogar junta.Agora, com o menor rendimento de Weigl e a lesão de Gabriel, ‘Tino’ e Samaris podem voltar a ganhar protagonismo não só na Liga Europa mas também na Liga.Depois de duas derrotas seguidas é importante um bom resultado. Luís Filipe Vieira lidera a comitiva que chegou esta terça-feira à Ucrânia.Samaris e Florentino estiveram muito perto de sair no mercado de janeiro. O grego recusou a possibilidade e as propostas por ‘Tino’ não chegaram aos números pretendidos pela SAD.Bruno Lage foi multado em 5100 euros pelo Conselho de Disciplina da FPF por ter chegado 9 minutos atrasado à flash interview do jogo com o Sp. Braga.Bobby Madden (Escócia) foi o árbitro designado pela UEFA para dirigir o jogo Shakhtar Donetsk-Benfica desta quinta-feira (17h55), referente aos 16 avos de final da Liga Europa.Bru?no Lage chamou 20 jogadores para o jogo com o Shakhtar, na Ucrânia. A maior novidade foi a inclusão de David Tavares (20 anos). O médio esteve em dois jogos da equipa principal nesta época, mas ultimamente tem jogado pelo Benfica B.O lateral-direito André Almeida não recuperou de um problema físico no pé direito e não integra a convocatória que esta terça-feira rumou à Ucrânia.Para além de Almeida, Jardel e Gabriel são os dois outros nomes que constam do boletim clínico divulgado pelo Benfica.