Florentino Luís e Gabriel em dúvida para o jogo com o Gil Vicente

Bruno Lage está com problemas para eleger o meio-campo do Benfica para o jogo de sábado (19h00) com o Gil Vicente, devido às lesões de Florentino Luís e de Gabriel apurou o CM.

O jovem médio benfiquista, de 20 anos, saiu com queixas no joelho direito no jogo como Sp. Braga (triunfo por 4-0). Tem feito tratamento, mas ainda não treinou totalmente integrado com o plantel. Tudo aponta que estará apto, mas não é ainda líquido que Bruno Lage o coloque em campo, até porque na terça-feira seguinte há o jogo com o Leipzig no arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões.

No caso de Gabriel, o brasileiro tem treinado sem limitações, mas está parado há cerca de cinco meses devido à entorse no joelho esquerdo sofrida no final da época passada.

Também neste caso, Bruno Lage terá de fazer a gestão e a integração progressiva com vista ao jogo da Champions.

Assim, Bruno Lage poderá optar por uma dupla com Samaris e Taarabt. São dois jogadores experientes mas não têm jogado juntos, o que pode fragilizar a zona central. Bruno Lage pode ainda aproveitar esta receção ao Gil Vicente para aumentar o ritmo competitivo a Florentino e Gabriel, sempre com a Champions no horizonte.



Gedson quase recuperado

Gedson está praticamente recuperado e deve ser reintegrado no grupo de trabalho nos próximos dias, pelo que não será opção para o jogo com o Gil Vicente no sábado.



O médio de 20 anos tem colocado carga progressiva no pé direito (o da lesão) e tem correspondido positivamente.



Rúben Dias, Pizzi e Rafa em ação

Rúben Dias, Pizzi e Rafa vão integrar hoje o treino do Benfica, com vista à preparação da receção ao Gil Vicente, depois de terem chegado já de madrugada a Portugal.



O trio participou na dupla jornada de qualificação para o Euro’2020 nos jogos com a Sérvia (4-2) e a Lituânia (4-1).



PORMENORES

Gil Vicente e a Luz

O Gil Vicente vai tentar este sábado repetir a vitória de há 14 anos (2005), quando na 2ª jornada da Liga ganhou por 2-0.



Média de golos assusta

A média de golos do Benfica neste arranque de temporada assusta qualquer adversário: 3,2 golos por jogo. Um feito que só é ultrapassado pelo Nápoles, que tem apenas dois jogos: 3,5.