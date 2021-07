Florentino Pérez apanhado a chamar "anormal" a Guti e "filho da p***" a Luís Figo em novos áudios

Numa nova série de áudios comprometedores de Florentino Pérez, publicados pelo jornal El Confidencial, as vítimas deixam de ser Cristiano Ronaldo e Pinto da Costa para serem Guti e Luís Figo. A primeira conversa em que o líder do Real Madrid arrasava CR7 gerou grande polémica.



Nestes novos áudios o presidente do Real Madrid acusa Guti de tirar vantagem da equipa e Figo de ser tóxico para o balneário dos merengues.







"Guti é um idiota. É como uma cabra. Ele é o pior inimigo de si mesmo", dizia. "A ilusão que [Calderón] criou com Guti… Confie em Guti, tu que o conheces como eu. Dois jogos. E pensar que se tem de confiar em Guti com tudo o que Guti nos pediu", afirmou ainda.

O jogador não era do agrado de Pérez e quando voltou à presidência do clube, em 2009, Guti saiu da equipa após uma temporada.



Sobre o português Figo, o líder dos merengues também não tinha uma opinião positiva. "O balneário... o Figo é que f*** o balneário. O melhor foi Zidane, sem dúvida. Figo era um filho da p***. Como esse menino... Raúl. Os dois piores foram Figo e Raúl", ataca Pérez em áudios que remontam a 2006.



Recorde-se que Florentino despediu Figo do Real Madrid em 2005.