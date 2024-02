“Temos que jogar com alegria. O alto rendimento é exigência, foco e determinação, mas tem que haver também satisfação pelo que se faz. Temos jogadores de seleção e de elevada qualidade que podem fazer muito mais e melhor”, disse esta quarta-feira Artur Jorge na antevisão do jogo desta quinta-feira (17h45) com o Qarabag, no qual os bracarenses terão de recuperar de uma desvantagem de 2-4 para passarem aos oitavos de final da Liga Europa.









