Fogo do Irão deixou tudo 'ok' para o FC Porto no gelo de Famalicão

Já passou, já passou. Nada como a famosa canção do filme ‘Frozen’ para começar a contar a história da missão bem-sucedida do FC Porto no gelo, com o fogo do avançado iraniano Mehdi Taremi a derreter todas as dificuldades em Vila Nova de Famalicão. Em semana de casos Covid e depois das vitórias dos rivais, o dragão não escorregou e mantém-se na perseguição ao topo.Momentos antes do apito inicial, lançava-se água quente e sal para o relvado, tendo em vista dissolver, ou pelo menos tentar, o gelo derivado das baixas temperaturas. Fora o frio, foi até uma primeira parte bem quentinha. Aos 13’, jogada pela direita do FC Porto, cruzamento atrasado de Corona e Taremi a finalizar para o golo inaugural.Nem cinco minutos depois e primeiro penálti do jogo, por suposta falta de Diogo Leite sobre Anderson . O central portista parece tocar a bola antes do contacto, mas a equipa de arbitragem manteve a decisão. 1-1 nos pés do famalicense Robert.Em noite de castigos máximos para os erros, Diogo Queirós e Vaná hesitaram e Taremi, com astúcia de matador, aproveitou, sendo derrubado pelo guardião brasileiro. Sérgio Oliveira também não perdoou e fez o 1-2.Mais sal e mais água quente durante o intervalo, só que pouco mudou. Até o protagonista da partida continuou a ser o mesmo. Taremi ganhou nas alturas e lucrou com a queda de Vaná, que escorregou num relvado próprio para a patinagem. 1-3 para os dragões e praticamente tudo resolvido.O Famalicão ainda reagiu e obrigou Marchesín a um par de intervenções (85’ e 88’) muito importantes para manter o jogo longe de sustos para a equipa de Conceição. O fecho em tons de ouro foi dado pelo jovem João Mário, num contra-ataque bem executado, para a estreia do extremo de 21 anos a marcar. Este já passou, já passou. Seguem-se a Taça e depois o Benfica.o Marchesín – Duas grandes defesas perto do fim. Importante.o Nanu – O substituto de Manafá esteve competente na defesa sem arriscar no ataque.o Mbemba – Depois de uma falha que lhe valeu o amarelo, arrancou para uma exibição competente.o Diogo Leite – Uma abordagem arriscada deu o penálti para o Famalicão. Não afetou e cumpriu.o Zaidu – Menos exuberante nas descidas pelo flanco do que o habitual. Mais atrevido após o descanso.o Sérgio Oliveira – Marcou de penálti em mais uma exibição segura, embora sem rasgo.o Uribe – Mais discreto do que Oliveira, mas a mesma competência.o Otávio – Regresso após castigo. Pouca bola e pouca influência no jogo atacante.o Corona – Entrou com velocidade. Assistiu para o primeiro do FC Porto. Caiu após o descanso e saiu com queixas na coxa direita.o Marega – Não está com a exuberância de outros jogos. Sem bola e pouco em jogo. O avançado saiu sem fazer um único remate. Fraco.o Luis Díaz – Assistiu João Mário para o 4-1.o Pepe – Ganhou ritmo para o clássico com o Benfica.o Toni Martínez – Regresso a Famalicão para refrescar.o Taremi - Está ‘on fire’ o avançado persa. No sítio certo para fazer o primeiro do jogo. Arrancou o penálti do 2-1 e matou a partida com o 3-1.o João Mário – Golaço na estreia a marcar.o Grujic – Refrescou.Já com vantagem de dois golos no marcador, emergiu a habitual classe de Marchesín a evitar que o Famalicão ganhasse nova esperança. Miúdo João Mário fechou as contas com o primeiro golo na Liga.Terreno muito complicado para a prática de futebol. Vaná que o diga. Não ficou nada bem nas fotografias do penálti cometido sobre Taremi e na queda, derivada precisamente de escorregadela no gelo, do 1-3.Partida de grande dificuldade para Rui Costa. Diogo Leite parece tocar na bola antes do contacto com Anderson no penálti que dá o 1-1 ao Famalicão. Já o derrube sobre Taremi, apesar da elevada astúcia do iraniano, tem pouca discussão. Restantes queixas nas respetivas áreas foram bem decididas.