"Foi uma verdadeira honra": as palavras de Marco Silva após ser despedido do Everton

O treinador português Marco Silva, que foi despedido pelo Everton na quinta-feira, mostrou-se esta sexta-feira agradecido pela oportunidade dada para orientar o clube "especial" da Liga inglesa de futebol nos últimos 18 meses."Foi uma verdadeira honra ter orientado o Everton nos últimos 18 meses e gostaria de agradecer a Farhad Moshiri, Bill Kenwright, Denise Barrett-Baxendale, Keith Harris, Marcel Brands e a toda a direção por me ter dado a oportunidade de fazer parte deste clube especial", transmitiu o técnico luso, em comunicado.O antigo técnico do Sporting deixou também palavras elogiosas aos adeptos do 'toffees', assim como ao plantel, que conta com o compatriota André Gomes."Obrigado a todos os adeptos do Everton que sempre vivem, respiram e mostram uma paixão tão grande pelo clube. Um agradecimento especial a todos os jogadores pelo profissionalismo e compromisso", escreveu numa mensagem divulgada pela associação de treinadores ingleses.Após 15 jornadas, o Everton, que perdeu os últimos três jogos, caiu para os lugares de despromoção da Premier League, seguindo no 18.º lugar, com 14 pontos.Marco Silva, de 42 anos, chegou ao Everton em 31 de maio de 2018 e, na época 2018/19, ficou no oitavo lugar na Liga inglesa, com 54 pontos, a três do Wolverhampton, sétimo, que se qualificou para a Liga Europa.Nas restantes provas, os 'toffees' foram eliminados na quarta ronda da Taça de Inglaterra e na terceira da Taça da Liga. Em 2019/20, o Everton é antepenúltimo no campeonato e qualificou-se para os quartos de final da Taça da Liga inglesa, recebendo o Leicester, em 18 de dezembro.