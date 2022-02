A fome de vencer dá coisas especiais. Tudo é possível com uma ideia e um plano de jogo.” Foi desta forma ambiciosa que Rúben Amorim abordou o embate desta terça-feira (20h00, TVI) do Sporting com o Manchester City, referente à primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.





Questionado sobre a possibilidade de mudar a tática para travar o Manchester City, o técnico dos leões mostrou ter a lição bem estudada: “O Ugarte pode ou não jogar, o Pote pode jogar a médio-centro, há várias opções. Não podemos estar a tapar todos os espaços do City, até porque em plano aberto conseguimos ver que mudam sistematicamente o posicionamento dos jogadores. Vamos levar o jogo para aquilo que fazemos bem. Volto a dizer que alguns dos jogadores do Sporting têm condições para chegar um dia ao nível em que se encontram os jogadores do City.”





Amorim recusou abordar a batalha campal no final do clássico com o FC Porto (2-2), acreditando que os seus jogadores estão concentrados no jogo com o City. “É muito difícil tirar o foco dos jogadores deste encontro, afinal é apenas a segunda vez que estamos nesta fase da prova e não acredito que os jogadores desviem o seu foco”, disse acrescentando: “O que se passou no Dragão não foi bonito. Os intervenientes têm muita culpa, mas agora o foco está na Champions. Foi muito dito de que os treinadores têm de mudar e dar o exemplo, e fala-se muito do relatório do árbitro, mas o que importa é falar do próximo jogo, do City, dos jogadores e da tática. Temos de nos focar mais no que se passa no jogo e não no extra futebol, não vale a pena dar mais atenção a essas coisas.”Pote passou nos testes que efetuou esta segunda-feira e vai ser opção para o jogo desta terça-feira com o City. O extremo andava com queixas na coxa esquerda, mas já não tem dores. "Ele está bem e está apto para o jogo. É mais uma opção e passou em todos os testes. Nunca o vi tão sério a dizer que não tinha dores. Está na convocatória", confirmou Rúben Amorim.A imprensa inglesa tem destacado o Sporting e Rúben Amorim, apelidando o treinador do Sporting de "novo Mourinho". O ‘Sportsman’ destaca mesmo as "maravilhas" que o técnico leonino tem operado desde que chegou a Alvalade."Se uma equipa tem sucesso, tem sempre de haver força coletiva. O Sporting é um exemplo disso. Destaco acima de tudo a personalidade da equipa. E é por isso que sabemos que temos de estar alerta e no nosso melhor", disse Rúben Dias, central do Man. City.O Sporting já eliminou o Man. City em 2011/12, após uma derrota por 2-3 em Manchester e um triunfo por 1-0 em Alvalade."Porro? Conheço-o perfeitamente, mas temos 250 jogadores emprestados e não posso falar com todos. Estou contente por estar a jogar bem. Conheço-o, especialmente, agora que vi muitos jogos em que ele participou", disse segunda-feira Pep Guardiola. O treinador do Manchester City falava, na antevisão ao jogo desta terça-feira com o Sporting para a Liga dos Campeões, do lateral-direito que está emprestado pelos ‘citizens’ aos leões.O treinador catalão reconheceu que Portugal tem "um campo de recrutamento incrível". "Sempre teve uma Liga incrivelmente competitiva. Jogámos o ano passado contra o FC Porto e percebemos como são fortes. Eles têm um campo de recrutamento incrível, sejam jogadores portugueses ou brasileiros. São muito competitivos. Os maiores talentos, após algum tempo, vão sempre para as ligas espanhola, inglesa, alemã ou francesa", disse.Sobre o rival desta terça-feira, destacou a "união". "O que vi do Sporting é que há união entre treinador e jogadores. Foram campeões, algo que não acontecia há muitos anos, contra FC Porto e Benfica", destacou o técnico, que se sagrou campeão em três das quatro últimas edições da Premier League, e é líder com nove pontos de vantagem sobre o Liverpool."Eu quero vencer o jogo contra o Sporting, como todos os outros. Sou benfiquista, claro que sim, mas quero ganhar como jogador do Manchester City e não pelo Benfica", disse segunda-feira João Cancelo, jogador dos ‘citizens’.