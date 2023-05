Militares das Forças Armadas vão, na tarde deste sábado, entregar em campo a bola com que será dado o pontapé de saída para a final da Taça de Portugal em futebol feminino. O jogo tem início às 16h00 e coloca frente e frente o Famalicão e o Braga, no Estádio Nacional, no Jamor, Oeiras.

A cerimónia de abertura será o lançamento das comemorações oficiais do 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.