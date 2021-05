Forte sabor a Portugal com Lille campeão em França

O título francês conquistado pelo Lille colocou fim a um jejum de dez anos e, acima de tudo, demonstrou que o futebol ainda pode ser superior a qualquer conta bancária. A equipa do norte de França quebrou a hegemonia do milionário PSG (sete campeonatos nos últimos oito anos) e alcançou um feito que também foi saboreado em português: José Fonte, Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches já têm um lugar na história dos ‘dogues’.Com um orçamento inferior a alguns dos principais opositores, o Lille foi muito regular ao longo da maratona da Liga francesa e foi ‘fintando’ todas as expectativas até, finalmente, colocar as mãos no troféu pela quarta vez na história. Quanto ao contributo dos portugueses foi inquestionável. O capitão José Fonte é uma das figuras mais respeitadas do balneário, tendo participado em 36 jogos (35 a titular) e totalizado três golos ao longo da caminhada triunfante. Renato Sanches é outra das ‘caras’ da equipa. O internacional português, que foi atormentado por diversas lesões ao longo da época, terminou com 23 jogos realizados e um golo. A titular ou a partir do banco, o meio-campo do Lille também não é o mesmo sem a qualidade do pé direito de Xeka (um golo em 33 jogos). Há ainda o internacional sub-21 Tiago Djaló, que, além de ter participado em 17 encontros na Liga, é visto como uma das promessas do clube.Mas há mais um português na lista dos novos campeões: Luís Campos. Apesar de ter saído em dezembro do ano passado, o diretor-desportivo foi, sem dúvida, um dos cérebros deste projeto vitorioso do Lille.