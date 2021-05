FPF antecipa final da Taça de Portugal das 21h00 para as 20h30

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta quarta-feira que a final da edição 2020/21 da Taça de Portugal, marcada para Coimbra, em 23 de maio, não vai começar às 21:00, mas às 20:30.

"Após conversa com os dois clubes e com a TVI, a Federação Portuguesa de Futebol definiu este horário para a realização do jogo", avançou a FPF, num comunicado publicado no seu sítio oficial.

O Sporting de Braga já havia contestado hoje, em comunicado, o horário da final, afirmando que a mesma se deveria realizar "a um sábado à tarde" e não ao final da noite de domingo.

A FPF acabou por alterar o horário, mas apenas em meia hora, pelo que a inédita final entre Benfica e Sporting de Braga vai ter início às 20:30 de um domingo.