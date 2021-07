FPF certifica 745 entidades formadoras em colaboração com associações

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) certificou 745 entidades formadoras durante a temporada 2020/21, em colaboração com as associações distritais e regionais, naquela que foi terceira época do novo modelo de certificação, revelou esta quinta-feira o organismo.

"À semelhança do que se passou nas duas temporadas anteriores, os números referentes a 2020/2021 mostram uma realidade evidente: este processo continua a crescer e a ganhar importância para o futebol português, sendo esta conclusão ainda mais significativa tendo em conta o contexto excecionalmente difícil em consequência da pandemia de Covid-19", congratulou-se a FPF, na página oficial na Internet.

A entidade enaltece as 1065 instituições que "concluíram o seu processo de avaliação e receberam relatório final (acréscimo de 9% em relação à época passada), entre as quais 745 foram classificadas como entidades certificadas ou Centros Básicos de Formação", que corresponde a mais 61% relativamente ao período homólogo.

Relativamente às entidades certificadas "existiu um aumento de 66% comparativamente a 2019/2020", sendo que, "mais de metade das candidaturas (53%), em que a avaliação foi concluída, resultaram em certificação".