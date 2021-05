FPF confirma que Gonçalo Guedes testou positivo à Covid-19

O avançado Gonçalo Guedes falhou o arranque da preparação da seleção portuguesa para o Euro2020, após ter tido um teste positivo ao novo coronavírus, que provoca a covid-19, informou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

No texto publicado no sítio oficial sobre o primeiro treino realizado pela equipa das 'quinas', o organismo revelou que Gonçalo Guedes "não se apresentou na Cidade do Futebol, por ter testado positivo" ao novo coronavírus.

O avançado do Valência está a cumprir o isolamento obrigatório decretado para qualquer cidadão que esteja infetado, sendo que a FPF não anunciou alterações aos convocados para o Campeonato da Europa e mantém o jogador na lista dos 26 chamados pelo selecionador Fernando Santos.