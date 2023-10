FPF destaca "personalidade e carisma" da "lenda" Bobby Charlton

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) classificou o inglês Bobby Charlton como uma "lenda" do desporto e destacou a "personalidade e carisma" do antigo jogador do Manchester United, que este sábado faleceu aos 86 anos.

"Considerado um dos melhores jogadores da sua geração, Bobby Charlton foi uma lenda do Manchester United, clube que representou durante 17 anos (1956 a 1973), e da seleção inglesa, tendo sido campeão do mundo em 1966, ano em que venceu ainda a Bola de Ouro. Somou mais de 100 internacionalizações pelo seu país", lê-se numa nota publicada no site oficial do organismo.

Em representação da FPF, o presidente Fernando Gomes enviou uma mensagem de condolências aos clubes em que o antigo atuou, em especial o Manchester United, e à sua família.

"Fernando Gomes lembrou o legado do antigo jogador, destacou a sua personalidade e carisma, enviando uma mensagem de condolências", acrescenta a nota.

Também a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) assinalou o desaparecimento de Bobby Charlton, apresentando igualmente as suas condolências à "família, admiradores e nação britânica", lembrando o "legado inapagável" que deixou no mundo do futebol.

"O antigo jogador do Manchester United deixa um legado inapagável que permanecerá eternamente na memória de todos aqueles que tiveram a oportunidade de testemunhar a sua habilidade em campo", lê-se numa publicação no site oficial da LPFP.

Nas redes sociais, o FC Porto publicou uma fotografia do ex-internacional inglês com a mensagem: "Sir Bobby Charlton é também imortal por direito. Um dos melhores de sempre".

O antigo futebolista inglês Bobby Charlton, campeão do mundo em 1966, morreu hoje, aos 86 anos, informou o Manchester United, clube no qual se notabilizou e se sagrou três vezes campeão inglês e uma da Europa.

"O Manchester United está de luto pelo falecimento de Sir Bobby Charlton, um dos maiores e mais queridos jogadores da história do nosso clube", lê-se no sítio oficial na Internet do clube inglês.

Robert Charlton nasceu em 11 de outubro de 1937, em Ashington, uma cidade mineira no norte de Inglaterra, e chegou em 1954 aos 'red devils', clube no qual permaneceu até 1973, antes de rumar ao Preston North End (1973/74) e Wateford (1975).

Irmão do também campeão do mundo em 1966 Jack Charlton, Bobby Charlton foi, juntamente com o treinador Matt Busby, um dos sobreviventes do acidente aéreo que vitimou oito jogadores do Manchester United, em Munique, em fevereiro de 1958.