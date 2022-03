A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai ignorar a ‘boca’ de Rúben Amorim de que um eventual castigo a Pepe só será decidido após o play-off de acesso ao Mundial 2022, no final deste mês.“Conto com o Tabata, não vai sair castigo nenhum, principalmente até à eliminatória da seleção nacional com a Itália”, afirmou Rúben Amorim na antevisão ao jogo desta quarta-feira.