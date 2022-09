O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu, esta sexta-feira, instaurar um processo disciplinar contra Samuel Costa, diretor desportivo do Famalicão, também alvo de denúncias de assédio sexual no futebol feminino.Será ainda instaurado um processo de averiguações no âmbito das denúncias de assédio recebidas, acima referidas, mas não estão ainda identificados os denunciados.