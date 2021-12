O aumento para 13 do número mínimo de jogadores que cada equipa profissional tem de apresentar (11 titulares, sendo um guarda-redes, e dois suplentes) no início de um jogo foi uma imposição da Federação Portuguesa de Futebol à Liga de Clubes.A novidade foi comunicada esta sexta-feira, depois de ter sido acordada num encontro entre FPF, Liga, sindicato dos jogadores, as respetivas associações de treinadores, árbitros e médicos de futebol e a Mesa do Plenário das Associações Distritais e Regionais de Futebol.