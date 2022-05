FPF recebe financiamento da UE para combater a viciação de resultados

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) obteve financiamento da União Europeia para o desenvolvimento de um projeto destinado a combater a viciação de resultados no desporto, anunciou esta terça-feira o organismo, em comunicado.

Com início previsto já para este mês, o projeto SAMF (Sport Against Match-Fixing) será executado a dois anos e contará com um orçamento global de 400 mil euros integralmente financiados pela União Europeia.

De acordo com a nota divulgada no site da FPF, o projeto pretende "sensibilizar atletas da formação de várias modalidades desportivas para os perigos do 'match-fixing' [viciação de resultados] e o impacto negativo que a associação a este fenómeno tem nas suas carreiras".

Durante esta época, a Unidade de Integridade e Compliance da FPF desenvolveu várias ações de sensibilização dedicadas ao 'match-fixing' junto dos atletas dos clubes que participam nas suas competições.

A FPF coordenará o projeto em parceria com a SEA (Sport Evolution Alliance), a FIBA Europe, com sede na Alemanha, as federações de futebol de Malta e da Lituânia, o Panathlon International, com sede em Itália, e a holandesa EUNIK.