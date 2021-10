Francês Benoît Bastien vai arbitrar o Portugal-Luxemburgo

O francês Benoît Bastien foi nomeado para arbitrar o jogo Portugal-Luxemburgo, na terça-feira, do Grupo A de qualificação para o Mundial 2022 de futebol, anunciou este sábado a UEFA, através do sítio oficial na Internet.

Bastien, de 38 anos, vai dirigir pela primeira vez um encontro da seleção portuguesa, depois de em 2016 ter arbitrado uma partida do Sporting de Braga na Liga Europa e em 2017 ter estado num Portugal-Sérvia, em sub-21.

O árbitro gaulês, que é internacional desde 2014, vai ser auxiliado por Hicham Zakrani e Aurélien Berthomieu, enquanto Benoît Millot será o videoárbitro (VAR).

Portugal e Luxemburgo jogam na terça-feira, a partir das 19h45, no Estádio Algarve, no antepenúltimo encontro da seleção lusa no Grupo A de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo.

Com o triunfo da Sérvia diante dos luxemburgueses (1-0), no sábado, Portugal caiu para o segundo posto do grupo, com 13 pontos, menos um do que os sérvios (14), que lideram, mas têm mais uma partida realizada.

Já o Luxemburgo, que tem menos um jogo, é terceiro, com seis pontos, à frente de República da Irlanda (cinco) e Azerbaijão (um).