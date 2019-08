O francês Christian Gourcuff é o novo treinador do Nantes, substituindo no cargo o técnico bósnio Vahid Halilhodzic, que renunciou no inicio do mês, comunicou esta quinta-feira o clube da I Liga do futebol gaulês.Christian Gourcuff, de 64 anos, chega ao Nantes depois de orientar o Rennes (2001/02 e 2016/17), o Lorient (1991/2001 e 2003/14) e o Al-Gharafa, do Qatar (2002/02 e 2018/19). Foi também selecionador da Argélia entre 2014 e 2016."É um treinador que eu queria há anos", refere num comunicado o presidente do Nantes, Waldemar Kita, referindo que Christian Gourcuff "é um dos melhores técnicos de França".O bósnio Vahid Halilhodzic despediu-se do Nantes na sexta-feira, depois de liderar no estádio Beaujoire o seu último jogo no banco do Nantes, num particular contra o Génova (1-1).