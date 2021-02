Francisco Conceição diz que estreia pelo FC Porto é momento que "ninguém pode apagar"

O médio Francisco Conceição fez a sua estreia pela equipa principal do FC Porto no empate com o Boavista (2-2), na 19.ª jornada da I Liga de futebol, afirmando que se tratou de um momento que "ninguém pode apagar".

"É difícil descrever um momento tão especial para mim, o cumprir de um sonho. A minha estreia pela equipa principal do FC Porto! Agradeço a todos os que contribuíram para este momento, mas principalmente a todos os meus colegas de equipa que me têm ajudado todos os dias", disse o médio, numa mensagem nas redes sociais.

Francisco Conceição, de 18 anos, filho do técnico Sérgio Conceição, foi lançado no decorrer da segunda parte do jogo com os 'axadrezados' e esteve envolvido em dois momentos que podiam ter decidido a partida a favor dos 'dragões'.

No primeiro conquistou uma grande penalidade, quando o jogo estava 2-2, que foi desperdiçada por Sérgio Oliveira, e no segundo esteve na jogada que resultou no golo de Evanilson, que acabou por ser anulado depois de o árbitro Manuel Mota consultar as imagens.

"E´ uma mistura de sentimentos, porque não conseguimos a vitória pela qual tanto lutámos, mas há momentos que ninguém pode apagar e este ficou marcado na minha vida. Vamos continuar a lutar por este símbolo até ao fim! E´ só o começo", acrescentou o jogador.

Com empate no jogo de sábado frente ao Boavista, o FC Porto está em segundo, com 41 pontos, a sete do líder Sporting, que apenas joga na segunda-feira com o Paços de Ferreira e pode aumentar a sua vantagem.