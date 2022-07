Francisco Conceição, de 19 anos, está de saída do FC Porto para representar o Ajax. O jovem extremo aceitou a proposta do emblema de Amesterdão, que exerceu a cláusula de rescisão cifrada em 5 milhões de euros, numa decisão partilhada com o seu núcleo familiar e com a SAD azul e branca. Tanto o técnico Sérgio Conceição como o presidente Pinto da Costa pretendiam que Francisco ficasse, mas deixaram nas mãos do jogador a escolha do melhor caminho para o seu futuro, o que levou a este desenlace.

