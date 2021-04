Francisco Conceição estreia-se a marcar na vitória da Seleção no Europeu de Sub-21

Aseleção de sub-21 de Portugal ganhou (3-0) ontem à Suíça, com facilidade e classe, e qualificou-se para os ‘quartos’ do Europeu. Foram 3 vitórias em 3 jogos. Os lusos defrontam a Itália (31 de maio), também na Eslovénia.A equipa orientada por Rui Jorge entrou em jogo sabendo que mesmo perdendo podia qualificar-se para a fase seguinte da competição, mas não quis facilitar e o capitão abriu o marcador logo aos 3’, com um cabeceamento após centro de Vitinha. A equipa lusa, sob a batuta do centro-campista Daniel Bragança - que jogador e que grande exibição -, dominou todos os processos de jogo e não deu hipóteses ao adversário. Na segunda parte, Trincão aumentou a vantagem aos 60’ e cinco minutos depois Francisco Conceição, o jogador mais novo do grupo, com 18 anos, aproveitou um erro do defensor helvético para se estrear a marcar, fazendo o resultado final. A partir dali o jogo foi perdendo interesse até porque a Suíça jogou os últimos 20 minutos com menos um, por expulsão de Muheim.Francisco Conceição, de 18 anos, autor do 3.º e último golo, tornou-se o mais jovem português a marcar no Europeu. O anterior recorde pertencia a Hugo Viana, estabelecido em 2002, faturando com 19 anos e quatro meses.