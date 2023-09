Francisco Conceição volta ao FC Porto como ‘craque’

Francisco Conceição está de regresso ao FC Porto e chega com o estatuto de craque. O filho do técnico Sérgio Conceição reforça, assim, os dragões até ao final da temporada por empréstimo do Ajax com os portistas a ficarem com uma opção de compra.O extremo, de 20 anos, chega ao FC Porto com um estatuto bem diferente, depois de ter rendido cinco milhões de euros aos dragões no negócio da época passada que o levou aos Países Baixos. O irreverente jogador português alternou a equipa B com a principal do Ajax, onde, mesmo assim, participou em 28 jogos e registou um golo e três assistências.Francisco Conceição vai voltar a trabalhar com o pai, mas terá uma forte concorrência no plantel face ao desempenho de Galeno, Pepê, Gonçalo Borges e o lesionado Gabriel Verón. Também Iván Jaime, contratado ao Famalicão por 10 milhões de euros por 90 por cento do passe, é um dos candidatos à posição de extremo, apesar de também jogar a médio.Francisco, que é agenciado por Jorge Mendes, pode assim relançar a carreira no clube que o projetou."É um mercado muito positivo em dois aspetos: não saíram muitas das nossas estrelas assediadas e a quantidade e qualidade dos reforços são uma mais-valia", disse o presidente portista, Pinto da Costa."O salário que foi proposto ao Taremi, cerca de 1,5 M €, em nosso entender está muito longe do que é praticado no Milan e não ia em linha com a expectativa do jogador", afirmou ao ‘Record’ Pedro Pinho, empresário acusado pela imprensa italiana de ter boicotado a transferência do avançado ao exigir uma comissão avultada: "Nunca se chegou sequer ao ponto de se falar em comissões. O Taremi avisou-os de que estavam a falar com os agentes errados."