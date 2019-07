Francisco J. Marques confirmou esta quinta-feira, em direto no Porto Canal, que houve um discussão entre Danilo Pereira e o tecnico do FC Porto, Sérgio Conceição.Em direto no Porto Canal, J. Marques garantiu que Danilo mantém a confiança da direção dos dragões e vai assim continuar como capitão de equipa."É verdade que houve discussão entre Danilo e Conceição, não vamos negar o que aconteceu, não teve nada a ver com o jantar. Este é um jantar diferente, no dia da folga, em que é permitido um regime mais solto, são permitidas uma série de coisas que no estágio não são permitidas. Os jogadores podem até beber uma cerveja e o treinador até esteve só 10 minutos num jantar noutro ano (...) Este ano o treinador não marcou presença para os deixar a vontade. Na reunião a seguir aconteceu haver diferenças de opinião. Há uma hierarquia que todos respeitem. no plantel manda o treinador", referiu.