Francisco Neto convoca 23 para arranque da qualificação para o Euro2021

O selecionador nacional de futebol feminino, Francisco Neto, convocou esta segunda-feira 23 jogadoras para a estreia no grupo E de qualificação para o Euro2021, diante da Albânia, e para o jogo de preparação com a Inglaterra.Das atletas chamadas para o arranque da fase de apuramento, o destaque vai para Andreia Faria, média do Benfica que foi chamada pela primeira vez à seleção principal portuguesa, quw ocupa presentemente o 30.º lugar no 'ranking' mundial.Portugal inicia a participação na fase de qualificação para o Euro2021 com uma visita à Albânia, em 04 de outubro, e, quatro dias depois, recebe a quinta classificada do 'ranking' da FIFA e anfitriã do próximo Europeu, a Inglaterra, no Estádio do Bonfim, em Setúbal, em jogo de preparação.A seleção nacional procura a segunda participação num Europeu da categoria, depois de se ter estreado em fases finais no Euro2017, que se realizou na Holanda, e para o qual a equipa das 'quinas' se apurou através de um 'play-off'.Além da Albânia, 78.ª colocada da hierarquia feminina, Portugal tem ainda pela frente no grupo E a Escócia, a Finlândia e Chipre.A formação lusa é a única que ainda não realizou qualquer partida no grupo E, sendo que Escócia e Finlândia somam três pontos, após terem vencido Chipre e Albânia, respetivamente, na primeira ronda.Lista das 23 convocadas:- Guarda-redes: Rute Costa (Sporting de Braga), Patrícia Morais (Sporting) e Inês Pereira (Sporting).- Defesas: Matilde Fidalgo (Manchester City/Ing), Ana Borges (Sporting), Carole Costa (Sporting), Raquel Infante (Benfica), Diana Gomes (Sporting de Braga), Sílvia Rebelo (Benfica), Mónica Mendes (AC Milan/Ita) e Joana Marchão (Sporting).- Médias: Tatiana Pinto (Sporting), Inês Maia (Sporting de Braga), Dolores Silva (Sporting de Braga), Andreia Norton (Inter de Milão/Ita), Fátima Pinto (Sporting), Andreia Faria (Benfica), Cláudia Neto (Wolfsburg/Ale) e Vanessa Marques (Sporting de Braga).- Avançadas: Carolina Mendes (Sporting), Jéssica Silva (Lyon/Fra), Mélissa Gomes (Reims/Fra) e Diana Silva (Sporting).