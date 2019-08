Franck Ribéry assina por dois anos com a Fiorentina

O extremo francês Franck Ribéry, que estava sem clube, vai representar a Fiorentina nas próximas duas temporadas, anunciou esta quarta-feira o emblema que disputa a liga italiana de futebol, no seu site oficial.Ribéry, de 36 anos, passou as 12 últimas épocas no Bayern Munique e estava sem clube desde junho, altura em que terminou a sua ligação ao clube germânico.O jogador francês, que foi recebido em Florença por cerca de 300 adeptos da Fiorentina, vai ainda hoje efetuar exames médicos, antes de formalizar o seu contrato com o clube para as próximas duas épocas.No seu currículo, Ribéry conta com uma Liga dos Campeões, uma Supertaça europeia, nove títulos de campeão na Bundesliga e seis vitórias na Taça da Alemanha, todos conquistados com o Bayern Munique.Na última temporada, a Fiorentina, que é comandada pelo ex-avançado Vincenzo Montella, lutou pela manutenção até final da Serie A, tendo terminado a prova no 16.º posto, três pontos acima da zona de despromoção.