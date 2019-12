Franck Ribéry vai ser operado ao tornozelo direito

O futebolista francês Franck Ribéry vai ser operado depois de se ter lesionado no ligamento do tornozelo direito no jogo da Fiorentina frente ao Lecce, anunciou esta quinta-feira o clube de Florença.

O extremo, de 36 anos, sofreu uma entrada violenta por parte de Panagiotis Tachtsidis no encontro referente à 14.ª jornada da Liga italiana, disputado em 30 de novembro, tendo necessitado de ajuda para sair do terreno do jogo.

O antigo jogador do Bayern Munique sentia dores persistentes quando exercia pressão no seu tornozelo, revelou o clube toscano em comunicado. Um "tratamento cirúrgico de estabilização articular" vai ser realizado nas próximas horas. O tempo de paragem do francês será revelado depois da cirurgia.