Tudo acertado entre o Sporting e a Juventus. O guarda-redes uruguaio Franco Israel vai custar um milhão de euros aos leões, com os italianos a ficarem com uma percentagem numa futura venda do jogador.



A imprensa italiana deu esta quarta-feira conta do acerto entre todas as partes para que o guardião de 22 anos rume a Alvalade a tempo de integrar os início dos trabalhos da nova temporada, marcado para o dia 27.









