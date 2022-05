Franco Israel, guarda-redes uruguaio de 22 anos, é alvo do Sporting para a vaga que se abre com o regresso de João Virgínia ao Everton. Os responsáveis do emblema leonino estão no terreno em busca de um suplente para Antonio Adán e o guardião da equipa de sub-23 da Juventus surge muito bem referenciado.









Ver comentários