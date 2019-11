Frase de Sérgio Conceição choca Dragão: "Estou-me a cagar"

A linguagem utilizada por Sérgio Conceição após o jogo Marítimo-FC Porto (1-1), na passada quarta-feira, criou ondas de choque no universo do futebol dos azuis-e-brancos.Segundo apurou o, as altas esferas da SAD, em que se inclui o presidente Pinto da Costa, já manifestaram desagrado com o vernáculo do treinador, desaprovando a sua utilização no contexto de uma representação oficial do clube (técnico estava na conferência de imprensa)."Sei que para as redes sociais, isto [o empate na Madeira] é fantástico, que me vão insultar. Estou a marimbar-me para isso. Estou com vontade de dizer: estou-me a cagar para isso." Foi esta a frase utilizada por Sérgio Conceição que contém a expressão que chocou e, em alguns casos, embaraçou elementos da estrutura do FC Porto.Fontes contactadas pelogarantem que neste caso não é o estilo truculento do treinador que está em causa, pois isso tem que ver com a sua personalidade e entrega, mas sim a linguagem. Ainda assim há quem defenda que Conceição terá cometido um exagero verbal porque reagiu a quente após um jogo em que se sentiu defraudado com algumas situações (estado do relvado e postura do adversário) e, acima de tudo, com o resultado.Ao empatar com o Marítimo, o FC Porto perdeu a liderança da Liga para o Benfica.O FC Porto publicou esta quinta-feira nas redes sociais um vídeo no qual se veem uma série de lances faltosos de jogadores do Marítimo.Uma única frase ilustra este vídeo: "Sem limites!". Pelo que se depreende, os dragões queixam-se da agressividade colocada em campo pelos maritimistas. Sérgio Conceição, após o jogo, disse que o árbitro (Jorge Sousa) foi "conivente" com os jogadores do Marítimo. "Tivemos mais cartões amarelos e houve seis faltas seguidas do adversário sem um único amarelo", disse.Sérgio Conceição pode vir a ser punido pelo Conselho de Disciplina da FPF, na sequência da expressão utilizada na Madeira. Caso lhe seja instaurado um processo disciplinar, incorre no pagamento de uma multa, mas não será suspenso.O FC Porto estará disposto a pagar 10 milhões de euros por Pepê, extremo de 22 anos que joga no Grêmio de Porto Alegre, avançou o ‘Globo Esporte’. O clube brasileiro negou qualquer abordagem dos dragões.Iker Casillas continua a recuperar da operação a que se submeteu no seguimento de um enfarte do miocárdio em maio deste ano e publicou uma fotografia em que surge a fazer trabalho de ginásio, numa passadeira.