O presidente do Sporting, Frederico Varandas, foi contestado durante a Assembleia Geral do Sporting, a decorrer na noite desta terça-feira, no Estádio de Alvalade.Alguns sócios acionistas pediram a demissão do presidente leonino. Nesta AG estavam inscritos 50 sócios acionistas, mas nem todos estão presentes.A contestação fez-se sentir sobretudo pelos fracos resultados do clube nesta temporada, até ao momento marcada por derrotas e empates.Recorde-se que já houve mesmo adeptos a escrever tarjas onde pediam a demissão de Varandas.Em atualização