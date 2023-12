"Não há um sportinguista que não esteja traumatizado com o árbitro João Pinheiro”, disse no domingo Frederico Varandas no Núcleo do Sporting de Brasfemes, em Coimbra, na sequência da arbitragem do V. Guimarães-Sporting, que os leões perderam 3-2 e onde foi mal assinalada uma grande penalidade que permitiu aos vimaranenses irem para o intervalo empatados a uma bola.









