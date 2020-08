Frederico Varandas debaixo de fogo

Frederico Varandas está debaixo de fogo, numa altura em que as verbas da UEFA se encontram penhoradas, tem um grupo de acionistas da SAD a exigir a demissão e ainda não contratou nem vendeu ninguém com vista à nova temporada.Ontem ficou a saber-se pelo administrador executivo da SAD leonina, André Bernardo, que as receitas dos leões da UEFA foram penhoradas devido ao diferendo com o técnico Sinisa Mihajlovic. Os leões, apurou o CM, não se mostram preocupados, porque entendem ter a razão do seu lado. Dos três milhões de euros que tinham a pagar, liquidaram também os impostos no valor de 750 mil euros. O técnico entende que deve receber os três milhões líquidos.A não entrada do dinheiro da UEFA nos cofres leoninos está a causar algum transtorno e a dificultar as novas contratações, soube oMas Varandas tem mais um problema por resolver, que é a subida de tom da contestação interna. Depois de a equipa perder o terceiro lugar e a entrada direta na fase de grupos da Liga Europa, um grupo de acionistas da SAD exige a demissão da direção. Numa carta, o grupo dá conta da insatisfação com os resultados desportivos e financeiros conseguidos pela atual administração.