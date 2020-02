Frederico Varandas furioso com eliminação do Sporting da Liga Europa

Frederico Varandas ficou furioso com a eliminação do Sporting da Liga Europa, após a fraca exibição frente ao Basaksehir (derrota por 4-1 no prolongamento), apurou oO presidente leonino não escondeu a sua insatisfação com o desempenho da equipa e terá mesmo falado com alguns jogadores individualmente, embora tenha sido o diretor desportivo Hugo Viana quem se dirigiu ao plantel. Segundo foi possível apurar, Viana mostrou o desagrado com o falhanço de mais um objetivo que estava ao alcance da equipa (tinha uma vantagem de dois golos obtida na primeira mão em Alvalade). Contudo, pediu à equipa técnica e jogadores que terminem a temporada com brio, dignificando o clube, apesar de os leões já estarem arredados de qualquer conquista esta época.O ambiente vivido no regresso a Portugal, esta sexta-feira à tarde, foi pesado e marcado pela tristeza generalizada. Apesar de existirem vários culpados pela eliminação, o principal é o técnico Jorge Silas, que sabe o, está no fim da linha em Alvalade. O técnico tem contrato com os leões até ao final da época, mas o clube não vai acionar a cláusula de opção por mais um ano.apurou ainda que os leões estão no mercado à procura de um treinador. O perfil está traçado. Tem de ser um técnico conhecedor do futebol português, mas até pode ser estrangeiro.Tal como aavançou, Rúben Amorim, atual treinador do Sp. Braga, é um dos nomes que integram a lista de preferência. Para já, parece certo que Silas continuará até ao final da temporada, porque o novo técnico só admite assumir no arranque da nova época.O Sporting negou ter feito um pedido à UEFA para retirar das bancadas turcas adereços alusivos às claques. "É falso, ao contrário do que alega a Juve Leo, que tenha sido o Sporting a pedir para tirar o material", explicou ontem o clube.